Josey est née en 1990 à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Dès ses 8 ans elle déclare son amour pour la musique en chantant dans son église.

Après avoir fait un feat sur le titre « Muvement chopy » elle participe entre 2008 et 2009, à l’enregistrement des trois volumes Kenini d’Eric Didia qui est un artiste chanteur ivoirien et animateur radio. C’est un succès.

Entre 2009 et 2011, elle se produit à l’Acoustique qui est un célèbre cabaret d’Abidjan, ce qui lui ouvre petit à petit les portes de la notoriété. Et Parallèlement, elle participe à l’enregistrement des titres « Malaïka » et « Le réveil » de l’album Chercheur d’or de son compatriote Dabé Tusti Gilles Murris aka Tus-Ty, slammeur, enseignant et chroniqueur de l’émission « La souris de la route » sur Radio Nostalgie Abidjan.

Elle a beaucoup hésité entre une vie professionnelle dans l’administration et une carrière de chanteuse. Mais à la fin de ses études à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) elle choisira la vie d’artiste.

En 2012, elle participe à un célèbre concours africain le Castel Live Opéra. Elle terminera seconde.

En janvier 2014, Josey sort en solo le maxi single « On fait rien avec ça », une chanson dédiée aux femmes et qui va la faire connaître du grand public. C’est tube international produit Fremo Rafal qui deviendra aussi deviendra une expression

En décembre, elle fait un feat avec DJ Arafat sur « Koba » qui connaitra un énorme succès En janvier 2015, Josey sort « Diplôme », un méga hit planétaire aux parfums qui lui vaudra le surnom d’ »Avocate des femmes » et une nomination aux Poro Music Awards, dans la catégorie “Meilleur Espoir Féminin” pour l’Abidjan Festival au Palais de la Culture d’Abidjan.

En 2016 elle sort son troisième single You Galoh, chanté dans sa langue maternelle. Ce titre la hissera au rang de meneuse de la musique ivoirienne.

Fin 2017, elle sort Nagniouma, une chanson dans laquelle elle raconte comment elle s’éloigne de sa meilleure amie qui va se marier.

La même année elle interprète admirablement le titre Jour J-0, entièrement en lingala. Sur ce titre elle collabore avec le producteur et réalisateur de clips Tony Rodriguez et Flamme Kapaya qui est l’ancien guitariste de Werrasson. La performance de Josey reste exceptionnelle car elle ne parle pas et ne comprend pas le lingala. Le projet initial de 12 titres en rumba congolaise n’a pas vu le jour car Josey craignait de désorienter son public ivoirien.

En 2018, elle remplace la chanteuse camerounaise Charlotte Dipanda en tant que coach dans le concours télé The Voice Afrique francophone

La même année en 2018, elle a été titré « ambassadrice du droit d’auteur » en Côte d’Ivoire par la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs.