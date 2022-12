Francky Vincent, de son vrai nom Franck Joseph Vincent, né le 18 avril 1956 à Pointe-à-Pitre

Francky Vincent, à grandit en Guadeloupe au sein d’une famille modeste. Après une jeunesse difficile dans les quartiers populaires de sa ville natale, deux mois avant le bac il abandonne ses études pour travailler au service immatriculation de la sécurité sociale de Pointe-à-Pitre, au bout de six mois il est licencié.

Tabou no 2 c’est le nom du groupe qu’il intégrera en tant que percussionniste. Il parcourt ainsi la Guadeloupe pour animer les mariages et les bals. Nous sommes en 1974. Le groupe sort deux albums, Ambitions et Ti Paulette, au sein des labels Debs music et 3A productions.

En 1976, il n’échappe pas au service militaire et part en Guyane . L’année suivante il devient responsable d’un magasin de pièces détachées pour l’aviation légère au Raizet. En 1978 Il décide de remonter le groupe Tabou no 2 qui ressort un troisième album intitulé, Retour en force.

En 1980 il se lance dans une carrière solo. Son premier album solo, s’écoule à 50 000 exemplaires.

Il décide de devenir son propre producteur et monte Francky Vincent productions. Nous sommes en 1990.Il se produit alors pour la première fois sur la scène de l’ Olympia parisien.

Deux ans plus tard il signe chez Arcade (aujourd’hui Wagram Music )

En mars 2009, il signe chez Universal Music.

Le 8 octobre 2011, il participe à la Grande Nuit de l’Outre-Mer au palais omnisports de Paris-Bercycdevant 16 000 personnes.

Le 9 décembre 2017 pour le Téléthon il interprète son titre Irma (titre écrit pour les sinistrés de l’ouragan Irma)

Francky Vincent et auteur, compositeur, interprète, producteur, manager, acteur, éditeur

Le 17 octobre 2022 au grade de chevalier des Arts et des Lettres