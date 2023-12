S07E12 R.L. BURNSIDE

someday baby > R.L. BURNSIDE

A BOTHERED MIND (FAT POSSUM en 2004) /

EVERYTHING IS BROKEN > TANGLED UP IN BLUES

SONGS OF BOB DYLAN (HOUSE OF BLUES en 1999) /

SHAKE, LITTLE BABY > R.L. BURNSIDE

SOUL MACHINE GROOVE (HIGH WATER RECORDS EN 2016) /

shake 'em on down > R.L. BURNSIDE

A BOTHERED MIND (FAT POSSUM en 2004) /

JUMPER HANGING OUT ON THE LINE > RURAL L. BURNSIDE

MISSISSIPPI BLUES (ARION en 1984) /

MISS MAYBELLE > R.L. BURNSIDE

MISSISSIPPI HILL COUNTRY BLUES (SWINGMASTER EN 1986) /

Come on In > R.L. BURNSIDE

FIRST RECORDINGS (FAT POSSUM en 2003) /