S07E09 THE GRID

Un duo qui a été et est encore activement impliqué dans la croissance plus large de la culture électronique. Dave BALL et Richard NORRIS sont à la pointe de la technologie musicale depuis plusieurs années et leurs spectacles live le confirment.

Playlist : Crystal Clear > THE GRID

456 (Virgin Records en 1992) / FLOATATION (Subsonic Grid Mix) > THE GRID

MUSIC FOR DANCING (Deconstruction en 1995) / Ice Machine > THE GRID

456 (Virgin Records en 1992) / Aquarium > THE GRID

456 (Virgin Records en 1992) / ROLLERCOASTER > THE GRID

evolver (Deconstruction en 1994) / Face the SUN > THE GRID

