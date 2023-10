S07E07 LIMOUSINE

Un groupe qui se fraie une voie très singulière au sein de la scène française, en façonnant une musique instrumentale élégante et enveloppante. Le mystère est entretenu autour d’une musique indolente difficile à circonscrire, entre jazz, pop et et easy-listening détourné.

Playlist : TOKHES > LIMOUSINE

LIMOUSINE (chief inspector en 2005) / LILA > LIMOUSINE

LIMOUSINE (chief inspector en 2005) / TREE FLIP > LIMOUSINE

II (Ekler'O'ShocK en 2012) / DUDE > LIMOUSINE

II (Ekler'O'ShocK en 2012) / VALPARAISO > LIMOUSINE

L'ETE SUIVANT... (Ekler'O'ShocK en 2019) / BACK IN KOH MAK > LIMOUSINE

HULA HOOP (Ekler'O'ShocK en 2023) / LE GLAIVE > LIMOUSINE

HULA HOOP (Ekler'O'ShocK en 2023) /