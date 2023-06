Un compositeur et virtuose du piano français qui a commencé son obsession pour l’harmonie dès son enfance et a rapidement trouvé sa place dans la scène rock progressive des années 70 à Paris. De MAGMA à Dan Ar Braz et en solo, il a marqué son temps de son génie musical.

Playlist : THE SEVENTH SIGHT > BENOIT WIDEMANN

3 (CY Records en 1984) / L'ÎLE DU DOCTEUR Z > BENOIT WIDEMANN

3 (Seventh Japan en 2009) / SPIRALE > BENOIT WIDEMANN

stress ! (Ballon Noir en 1977) / LE CAMP DU DRAP D'OR > BENOIT WIDEMANN

stress ! (Ballon Noir en 1977) / Des Îles > BENOIT WIDEMANN

Tsunami (Ballon Noir en 1979) / Fifteen for me ! > BENOIT WIDEMANN

Tsunami (Ballon Noir en 1979) /