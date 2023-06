ALLMUSIC a décrit la musique de ce groupe comme « certains des sons les plus aventureux du dernier quart du 20ème siècle ». Le magazine américain de rock and roll TROUSER PRESS a fait l’éloge des œuvres ultérieures de ce combo dont le fil conducteur est « une concoction rock-funk-jazz dynamique, mélange de basse éclatante, de guitare torturée […] et de compositions de trombone inventives ».

Playlist : ILLUSION > DEFUNKT

THERMONUCLEAR SWEAT (Hannibal Records en 1982) / OOH BABY > DEFUNKT

THERMONUCLEAR SWEAT (Hannibal Records en 1982) / AVOID THE FUNK > DEFUNKT

THERMONUCLEAR SWEAT (Hannibal Records en 1982) / I TRIED TO LIVE ALONE > DEFUNKT

THERMONUCLEAR SWEAT (Hannibal Records en 1982) / BELIEVING IN LOVE > DEFUNKT

THERMONUCLEAR SWEAT (Hannibal Records en 1982) /