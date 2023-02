S06E21 David J

A SEDUCER, A DOCTOR, A CARD YOU CANNOT TRUST > David J

ON GLASS (Glass Records en 1986) /

I CAN'T SHAKE THIS SHADOW OF FEAR > David J

ON GLASS (Glass Records en 1986) /

THE PROMISED LAND > David J

ON GLASS (Glass Records en 1986) /

SHIP OF FOOLS > David J

ON GLASS (CLEOPATRA en 1998) /

4 HOURS > David J

ON GLASS (Glass Records en 1986) /

THIS VICIOUS CABARET > David J /

CROCODILE TEARS AND THE VELVET COSH REVISITED > David J

ON GLASS (Glass Records en 1986) /