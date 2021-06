David S. WARE fût une figure emblématique de la scène jazz new yorkaise, sa musique libre n’est pas revendicative ou politique, mais libératrice et élévatrice et s’illustre dans l’album SURRENDERED.

Playlist : AFRICAN DRUMS > David S. WARE

SURRENDERED (COLUMBIA Records en 2000) / SWEET GEORGIA BRIGHT > David S. WARE

