95 Spécial Tresor Records (Juan Atkins,Terrence Dixon, Jeff Mills, Undergound Resistance, Robert Hood…)

Le Confort Electronique > Donato Dozzy /

I Love You > Juan Atkins /

Grit > Whodat /

Still Buggin > Daniel Bell /

In Circles > Claude Young /

The Way I See It > Terrence Dixon /

James Stinson On A Beach In The Mid-Atlantic > Russell E.L. Butler /

Mirror Hour > Function /

Tresor Comp Track > OVR /

T00 BSP 5.9fort_1 > Claudia Anderson /

Master Builder > Robert Hood /

GameForm > Joey Beltram /

Love In Allegiance > LSDXOXO /

Diffusus > Tygapaw /

FinalFrontier Remix > Undergound Resistance /

Only Words Break Silence > Nene H /

Late Night > Jeff Mills /

Anguilla Electrica > Porter Ricks /