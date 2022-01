Dj Set Exclusif de DJ Darck et moi même pour faire un teaser pour le DYC.

Le DYC c’est trois DJ de 3 émissions de la grille DJ Darck pour Darck On The Beat et sa selection Afro Antillaise, DJ Young pour le Young Radio Show et c’est son Hip Hop, Rnb et moi même pour Coinxomatik avec des son plus électronique. 3 Dj 3 ambiance le Vendredi 28 Janvier sur Radio Campus.