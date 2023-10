391 Miss Scandal (02/10/23)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission sur le roots et le rockers ! On retrouve la trame habituelle : On commencera avec les béabas du reggae, L’occasion d’écouter des classiques de Dennis Brown ou de Israel Vibration. On continue avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir un extrait du prochain album des Dub Shepherds « Night And Day » qui sortira chez BAT Records, un extrait du prochain albumn de Derajah meets The 18th Parallel « Prosperity » qui sortira chez Fruits Records, ainsi qu’un extrait du nouvel EP de Glen Washington « Jah Children » sorti chez Zion High Productions et Before Zero Records.

J’ai eu aussi le plaisir de recevoir Fred et Aurel qui sont venus nous présenter la 23ème édition du festival Du Rock et des Vaches ! (Au menu de leur interview : présentations des groupes et du déroulement du festival + Sélections).

On fini l’émission avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur The Viceroys & ZVULOON DUB SYSTEM ou sur Christos DC. Pleins de bon sons ! Enjoy !