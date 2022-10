351 Landscape (24/10/22)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission consacrée au Dub et à L’Electro Dub. On aura que des nouveautés : Vous pourrez découvrir un extrait du dernier album de Ob.dub « Singular Colors » sorti chez ODG PROD, un extrait du nouvel EP de Ramiya « Regression » sorti chez Subsquad Prod, le le remix de Sumac Dub de Leisure sorti chez Nettwerk Music Group, ainsi que le dernier single de Ezeph feat. Earl Sixteen sorti chez Moonshine Recordings et de Bakû feat. Kodama. Pleins de bon sons ! Pleins de basses ! Enjoy !

Playlist : Birds Of Paper > Bakû Feat. Kodama

(Single) (2021) / Landscape > Robzie (Ob.dub Remix)

Singular Colors (2022) / Zentown > High Tone Meets Zenzile

Zentone Live (2022) / Here For A Reason > Alpha & Omega Feat. Nishka

Ancient A&O (2022) / No Fussing No Fighting > Sweet & Rough

The 5 R's (2022) / Behold Now > Gus The Pilgrim

(Single) (2022) / Hanabira Sakura > Kandee & Sama Renuka (Khoe-Wa remix)

(Single) (2022) / Zombie > Ashkabad

Fire Drop (2022) / Wetlands > Full Dub

(Single) (2022) / Dem Bad Mind > Danakil Meets Ondubground Feat. General Levy

(Single) (2022) / Time To Rearrange > Jane Warriah

(Single) (2022) / Walk Into The Vibes > Dubinci Sounds Feat. Paipo

(Single) (2022) / Chainsaw > Ikadub

Right Direction (2022) / Armageddon > Dibbing Sun, Blue Hill & Warrior Queen

(Single) (2022) / Triceratops > Ishiban

Collision / Hype > Ramiya Feat. Bakû

Regression (2022) / Labyrinthe remix > Tetra Hydro K Feat. Panda Dub

Odyssée (2022) / Mesmerised > Leisure (Sumac Dub Remix)

(Single) (2022) / Universal Jam > Ezeph feat. Earl 16

(Single) (2022) /