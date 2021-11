311 Bad Anger (01/11/21)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une session rub-a-dub ! On retrouve la trame habituelle : On commencera avec les béabas du reggae : L’occasion d’écouter des classics des Black uhuru ou de Junior Reid, on continue avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir un extrait du nouvel EP de Dub Shepherds « Nah Jester » sorti chez Bat Records, ainsi que le nouveau single de Awa fall sorti sur le label italien Dig This Way Records et de Jay Smilee feat. Coronel Brown sorti sur le label espagnol Cool Up Records, on continuera avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Midnight Riders meets The Naram Rhythm Section ou sur Horace Martin, et on finira l’émission avec une sélection rub-a-dub oldies, l’occasion d’écouter des perles rub-a-dub peu connus ! Enjoy !

Playlist : Emotional Slaughter > Black Uhuru

Chill Out (1982) / If This World Was Mine > Dennis Brown

(Single) (1982) / Thanks & Praise > Junior Reid

(Single) (1984) / Mr Bosster > Michael Palmer

Lick Shot (1984) / Crack In The Lens > Awa Fall

(Single) (2021) / Vampire Killah > Jay Smilee Feat. Coronel Brown

(Single) (2021) / Come Along > Alpha Pup

(Single) (2021) / War Refugees > Old John

(Single) (2021) / Money Mare (Dubplate For Hits Pon Hits) > Wade Dyce

(Single) (2021) / Feel No Way > Marlon Asher

(Single) (2021) / Flora & Fauna > Davojah

Stand Tall Riddim (2021) / Come We Just A Come > George Palmer, Lion D & Irie Ites

(Single) (2021) / Bad Anger > Dub Shepherds Feat. Jolly Joseph

Nah Jester (2021) / Yardie Skanking > Midnight Riders Meets The Naram Rhythm Section

Midnight Riders Meets The Naram Rhythm Section (2020) / Cheater > B-No Meets Tenor Youthman

(Single) (2016) / Borderline > Linval Thompson

(Single) (2019) / War > Horace Martin

Life Crisis (2021) / Cowboy Life > Robert French

(Single) (1986) / Sometime > Devon Russel & Nina Soul

(Single) (1985) / Teardrop > Winston Hussey

The Girl I Adore (1983) / What Kind Of Herb > Anthony Johnson

(Single) (1982) /