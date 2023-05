LA VOIX EST LIBRE | Premiers | N°5

Cette fois-ci, on a décidé d’être les premiers de la classe ou plutôt de faire genre. Alors on explore les premiers et les premières. Et on accueille Guylaine pour la première fois (mais pas la dernière).

On retrouve Pascale qui nous raconte la première fois qu’elle a lu un livre en entier (Oui oui et le magicien d’Enid Blyton) et qui nous propose son quiz spécial Jeanne Mas, en écho au tube Toute première fois, toutoute première fois aaaahhhh

Il y a aussi Anne bien sûr . Elle nous livre un extrait du Journal des peuples premiers (Fondation Anako-Patrick Bernard) mais nous parle aussi des premières fois dans le spectacle vivant.

Avec Caroline, on part carrément sur la lune avec un extrait de « Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour l’humanité ». On découvre également la signification et l’histoire du Premier Gaou de Magic System.

Guylaine, pour sa première fois, nous a composé un texte sur La symphonie des éclairs, le premier album de Zaho de Sagazan.

Quant à Julien, de micros-trottoirs en micros-trottoirs, il glane les premières fois loufoques des quidams puis chante et enchante avec un rap, composé par lui-même, à la guitare « Y a pas de premier »

Stéphane est parti mais il reviendra !

Et n’oublions pas de remercier Anne et Caroline pour les charades !