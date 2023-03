LA VOIX EST LIBRE | Oiseaux | N°4

Ça sifflote et ça gazouille sur Radio Campus ! C’est normal, c’est le printemps ! Alors ouvrez grand vos petites oreilles pour entendre toute l’équipe roucouler !

Il y a Pascale qui déploie ses ailes en lisant deux extraits des Oiseaux de Daphné du Maurier et récite aussi, sous les fredonnements d’Anne, L’enfant et l’oiseau de Marie Myriam.

Il y a Anne qui décolle et nous fait planer avec Habiter en oiseau de Vinciane Despret et 20 000 ans ou la grande histoire de la nature de Stéphane Durand. On n’oublie pas non plus les petites surprises personnalisées de Colorama, l’imagier des nuances de couleurs de Cruschiform.

Il y a Stéphane qui, tel l’albatros survolant les océans, nous entraîne au large des côtes bretonnes avec une lecture de la page 978 du Cours des Glénans mais émoustille aussi nos papilles avec la sulfureuse recette de la pintade sautée du Larousse de la cuisine.

Il y a Julien, notre voltigeur, qui virevolte avec les Dernières pensées d’une alouette écrites avec sa plus belle plume. Avec lui encore, on dandine du croupion sur l’air d’un joyeux Tango du dindon, composé et glouglouté avec soin.

Et un grand MERCI à Caroline (qui n’a pas une voix de crécelle) pour ses transitions !

Un grand MERCI aussi à Catherine et Anne-Cécile de la librairie La Luciole, à Iloune l’éleveuse d’oiseaux élégants et à Mahaut, le pompier-sauveteur d’oiseaux.