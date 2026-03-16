Publié le par Jean-Philippe Blaise

Ypernui #5.Coline Linder et témoignage de jardin partagé à Angers ( via l’association Libr’O jardin )

Retrouvez l’interview de Coline Linder : virtuose chanteuse, violoniste, guitariste, joueuse de ukulélé et j’en passe, Coline Linder est une femme à la beauté sauvage et à l’humanité urgente. Une sorcière, en somme : de celles que l’inquisiteur brûlait vives, parce qu’il craignait ce puissant féminin et ce savoir du soin, du monde, et du lien.

En complément, comme le veux le principe de l’émission, retrouvez le témoignage de 3 personnes participants à des jardins partagés en co-propriété (Quartier St Lazare- Quartier Lorette ). ( via l’association Libr’O jardin )

 

Playlist :

Embrasez moi > Coline Linder trio
2025 /

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.