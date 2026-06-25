Ypernui #08 Simon Sockeel et les espaces partagés et ruraux

Simon Sockeel est un artiste sonore multi-instrumentiste angevin, originaire du Nord de la France. Il axe son travail sur l’exploration des textures et sonorités noise à l’aide d’instruments, d’effets électroniques ainsi que l’utilisation détournée de matériels de productions dit « lofi » comme la bande magnétique.

Deux représentantes d’un espace situé dans l’ouest du Maine et Loire qui mène de nombreuses actions pour produire des légumes et fruits consommables. Il les transmettent par la suite à différentes personnes.