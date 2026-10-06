Sur le Quai #27 : Compagnie Zerep

Pour fêter le lancement de la saison 26/27, le forum du Quai accueille Quel bal ce bal, installation monumentale imaginée par la compagnie du Zerep.

Au micro, nous recevons Sophie Perez, metteuse en scène et cheffe d’orchestre de cette exposition. Elle nous présente également Sturbzep, le dernier spectacle de la compagnie, qui jouera au Quai en octobre.

Infos et résa : https://www.lequai-angers.eu/ sturbzep

Retrouvez les interludes musicaux de cet épisode :

→ The Residents – Smokebeams

→ Dolly Parton – Here You Come Again