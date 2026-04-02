Publié le par Etienne Devèche

SUR LE QUAI #24 – Avril 26 | L’Académie Européenne Angers

Focus sur la formation professionnelle ce mois-ci avec un nouveau dispositif, en lien avec le spectacle Songe de Marcial Di Fonzo Bo : l’Académie Européenne Angers. 12 artistes venant de différents pays européens en immersion au Quai pendant six mois. Pluridisciplinaire (jeu, mise en scène, danse, performance et écriture) basée sur les rencontres artistiques et des échanges au niveau européen, l’AEA a pour ambition de faire travailler ensemble des jeunes interprètes-créateur·rices dans un esprit de laboratoire et de circulation des idées.

Nous recevons 3 des participant·es : Lucas Resende, Olga Abolina et Charles Tuyizere

Retrouvez les interludes musicaux de cet épisode :

→ Carol Conka – Saudade

→ Saada Bonnaire – You could be more as you are

→ The phony people – Why iii love the moon

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