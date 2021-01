Contre l’isolement : Santé mentale

La lutte contre l’isolement prend une importance particulière dans le contexte actuel de confinement, qui amène une réduction des interactions sociales et donc une nécessité accrue de se mobiliser auprès des plus fragiles.

Pour contrer ce phénomène, la Ville d’Angers et Radio Campus Angers s’associent pour donner la parole aux associations. Ces dernières sont plus que mobilisées depuis le début de la pandémie pour aider les personnes dans le besoin. Rencontre avec Soins Santé, ALIA et AAVAS pour parler de la santé mentale et aider à surmonter le deuil, l’addiction et accompagner les victimes de violences sexuelles.

La Ville lance un numéro de téléphone unique, le 02 41 05 40 00, pour permettre aux personnes de se faire connaître ou de signaler un proche, un voisin isolé. Toute personne qui ressentirait une situation de détresse est invitée à se faire connaître. Elle pourra échanger sur sa situation avec des professionnels et des bénévoles. Ensemble, ils identifieront ses besoins essentiels et mettront en place un dispositif d’aide adapté.

Mobilisons-nous, soyons attentifs et bienveillants avec notre réseau de proximité, en signalant les personnes qui se trouvent isolées (et qui auront bien sûr accepté d’être signalées), les faisant ainsi bénéficier de l’accompagnement nécessaire.