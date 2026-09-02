Porte-voix #02 : les violences psychologiques

Dans ce deuxième épisode de Porte-voix, le podcast de l’association Solidarité Femmes 49, on s’intéresse aux violences psychologiques, qui touchent plus de 90 % des femmes victimes reçues par l’association.
Au programme :
- des témoignages de femmes recueillis lors du festival Tout feu tout flamme, sur ces violences pas toujours faciles à identifier
- le témoignage de Nassa, ancienne victime de violences psychologiques, qui raconte son parcours, l’impact de ces violences et le chemin qu’elle a parcouru pour se reconstruire
- l’interview d’Eva, éducatrice spécialisée au sein de l’association, qui décrypte les mécanismes de ces violences, comment les déceler et accompagner les victimes en tant que proches
En 2024, 37% des femmes reçues à l’association témoignaient vivre des violences psychologiques intenses : chantage au suicide, contrôle des sorties, menace de mort.
Un podcast présenté par Candice, bénévole à Solidarité Femmes 49, accompagnée de Camille, salariée de l’association.