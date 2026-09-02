Porte-voix #02 : les violences psychologiques

Dans ce deuxième épisode de Porte-voix, le podcast de l’association Solidarité Femmes 49, on s’intéresse aux violences psychologiques, qui touchent plus de 90 % des femmes victimes reçues par l’association.

Au programme :

des témoignages de femmes recueillis lors du festival Tout feu tout flamme, sur ces violences pas toujours faciles à identifier

recueillis lors du festival Tout feu tout flamme, sur ces violences pas toujours faciles à identifier le témoignage de Nassa , ancienne victime de violences psychologiques, qui raconte son parcours, l’impact de ces violences et le chemin qu’elle a parcouru pour se reconstruire

, ancienne victime de violences psychologiques, qui raconte son parcours, l’impact de ces violences et le chemin qu’elle a parcouru pour se reconstruire l’interview d’Eva, éducatrice spécialisée au sein de l’association, qui décrypte les mécanismes de ces violences, comment les déceler et accompagner les victimes en tant que proches

En 2024, 37% des femmes reçues à l’association témoignaient vivre des violences psychologiques intenses : chantage au suicide, contrôle des sorties, menace de mort.

Un podcast présenté par Candice, bénévole à Solidarité Femmes 49, accompagnée de Camille, salariée de l’association.