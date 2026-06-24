1 Porte-voix : quelle place pour les femmes dans l’espace public ?

Dans ce premier épisode de Porte-voix, le podcast de l’association Solidarité Femmes 49, enregistré lors du festival féministe Tout feu tout flamme le 28 mars 2026 à Angers, on aborde la place des femmes dans l’espace public, encore largement pensé par et pour les hommes. Au programme :

l’interview de Maïa Bodineau , architecte de terrain, qui animait « Faites place ! », un atelier de cartographie collective et critique sur l’occupation de l’espace public

, architecte de terrain, qui animait une discussion avec trois festivalières qui témoignent de leur rapport à l’espace public : qu’est-ce qui fait qu’on se sent en (in)sécurité dans certains lieux ? qu’on se sent légitime ou pas à occuper certains espaces ? qu’on ose ou pas rentrer seule le soir ? etc.

Un podcast présenté par Candice, bénévole à Solidarité Femmes 49, accompagnée de Camille, salariée de l’association.