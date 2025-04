Stage ou job : mission possible ? – Paroles de COP1 Avril 2025

Le Blabla des Cop1 animé par Mamadou : ce mois-ci, cap sur les jobs d’été et les stages !

Pourquoi c’est important de bosser pendant l’été ou de faire un stage ? Comment s’en sortir quand on cherche son premier taf ? Candidatures, galères, bons plans et petites victoires, nos chroniqueurs partagent leurs anecdotes et conseils pour s’en sortir la tête haute !

La Culture des Cop1 avec Jules : cette fois, c’est lui qui vous partage ses recommandations et coups de cœur. Films, séries, livres ou sorties : de quoi se motiver à se cultiver car il n’y a pas d’age pour la culture !

Le Jeu des Cop1 : Vrai ou Faux spécial jobs étudiants

Des jobs improbables et des anecdotes bien croustillantes… Les chroniqueurs devront démêler le vrai du faux dans ce quiz fun et interactif !

L’Agenda des Cop1 présenté par Benjamin : toutes les actions, distributions, événements et actus à ne pas manquer à Cop1 Angers pour le mois d’avril !

À la régie, Jules s’occupe aussi de faire tourner tout ça comme sur des roulettes !

Branchez-vous pour cette nouvelle édition de Paroles de Cop1 !

Retrouvez aussi Cop1 Angers sur Instagram pour suivre toutes leurs actualités.

*Cop1 Solidarités Étudiantes est une association indépendante motivée par un but simple : porter assistance à tout étudiant dans le besoin grâce à des distributions gratuites de denrées alimentaires, de produits d’hygiène, de vêtements, un accès aux droits, à la culture, au sport, à l’emploi et de nombreuses activités !