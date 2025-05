Réviser sans paniquer : comment réussir ses examens de fin d’année ! – Paroles de COP1 Mai 2025

Paroles de Cop1, l’émission Radio Campus en partenariat avec l’association Cop1 Solidarités Étudiantes Angers.

Pour cette nouvelle édition, Mamadou, Benjamin, Otta et Meysoune, étudiant·e·s et bénévoles chez Cop1 Solidarités Étudiantes, vous emmènent dans une émission rythmée entre discussions, culture et jeux !

Au programme ce mois-ci dans Paroles de Cop1 :

Le Blabla des Cop1 animé par Mamadou : on parle révisions, exams, fin d’année… et surtout, comment réviser sans paniquer ! Stress, organisation, concentration, pression des notes : nos chroniqueurs partagent leurs méthodes, et surtout leurs astuces pour réussir sans se cramer le cerveau.

La Culture des Cop1 avec Meysoune : et si la meilleure pause révision, c’était un bon animé ? Elle tente de nous convaincre que les animés sont INDISPENSABLES en 2025 : pour s’évader, apprendre, ou juste kiffer. Préparez-vous à débattre (ou à binge-watcher).

Le Jeu des Cop1 : Vrai ou Faux spécial révisions et mémoire

Vous pensez qu’écouter Mozart rend plus intelligent ? Qu’il faut bosser la nuit pour mieux retenir ? On démonte les idées reçues sur les révisions dans un quiz rapide, fun et instructif.

L’Agenda des Cop1 présenté par Benjamin : toutes les dates, les distributions et les événements Cop1 à ne surtout pas louper en mai ! Spoiler : il y a de quoi souffler un peu avant les examens.

À la régie, Jules assure comme toujours pour que tout se passe sans accroc !

Branchez-vous pour cette nouvelle édition de Paroles de Cop1 !

Retrouvez aussi Cop1 Angers sur Instagram pour suivre toutes leurs actualités !

*Cop1 Solidarités Étudiantes est une association indépendante motivée par un but simple : porter assistance à tout étudiant dans le besoin grâce à des distributions gratuites, un accès à la culture, à l’emploi, au sport, et plein d’activités pour créer du lien !