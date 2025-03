Radio Campus Angers ouvre les micros aux apprenti.e.s de la CCI de Maine-et-Loire

Ce mois-ci, on ouvre les micros aux élèves des Centres de formation des apprentis (CFA) de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Maine-et-Loire. Depuis octobre 2024, Radio Campus Angers anime des ateliers radio dans trois classes différentes, à Angers, Cholet et Saumur. Dans cette émission, vous entendrez une sélection des contenus sonores produits par les élèves lors de ces ateliers.

Au programme :

des débats sur le permis à 17 ans, la légalisation du cannabis, la place des arts et des sciences à l’école, le port de l’uniforme ou encore le meilleur joueur de foot du monde

des portraits croisés, où les jeunes se confient sur leurs passions : la danse, le basket, la Formule 1…, tandis que d'autres racontent toutes sortes d'accident

des fictions sonores imaginées par les élèves : un entretien d'embauche au PSG ; une vieille dame qui s'envole sous les yeux d'un routier ; et une bagarre de bar entre des farfadets et des gnomes.

Ouvrez grand vos oreilles, nous on ouvre les micros !