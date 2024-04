Une histoire de conte de fée

Ce soir est une émission un peu particulière car je rencontre Loue et Claire pour parler d’une aventure incroyable à laquelle j’ai la joie de participer aussi.

Loue et Claire font partie de l’équipe de Solaris et nous disent tout (ou presque) sur ce qui se cache derrière le spectacle de la Belle et la Bête.

Un spectacle immersif, un spectacle wahou (comme l’exprime si bien Claire) qui rassemble professionnels et volontaires pour nous faire vivre un moment magique dans un endroit féérique.

Le spectacle se joue tous les week-ends du 4 mai au 2 juin 2024, au château du Plessis-Bourré.

Vous pouvez retrouver l’actualité et toutes les informations sur le site de la Belle et la Bête ainsi que sur Instagram.

Bonne écoute!

Marie