La musique, une évidence

Ce soir, c’est la solaire Bia qui est mon invitée. Bia est brésilienne et a débarqué dans notre belle région, par amour, il y a 10 ans. C’est aussi par amour, celui de la musique, qu’elle a décidé il y a un an de stopper son activité de professeure de yoga pour devenir pleinement chanteuse et musicienne. C’était « une évidence ».

Vous pouvez retrouver Bia et son actualité sur Facebook et Instagram.

Ainsi que tous ses titres, sur You Tube et les différentes plateformes de musiques.

Bonne écoute!

Marie