L’entrée en scène de Jean Carmet

Le Centre Culturel Jean Carmet, comme tous les autres lieux culturels, relance en septembre sa saison ! Maud Civel, l’assistante de programmation est venue aux studios pour nous parler des temps forts qui se profilent pour l’automne. Elle était accompagnée pour cela de deux acteurs locaux, le chanteur Théophile, et Marie, une meneuse de troupe de comédiens. Des pièces de théâtre, des concerts et même un festival vont s’enchaîner au Centre Culturel Jean Carmet pour égayer Mûrs-Erigné. Les rendez-vous sont donnés: Théophile et Grise Cornac se produiront les 24 et 25 septembre prochain!

Après un an d’arrêt, la culture et l’évènementiel reprennent leurs droits, et vous, serez-vous au rendez-vous ?