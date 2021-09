La reprise musicale du Garage

Le Garage, bar incontournable du 23 boulevard Foch, lance sa saison musicale en ce mois de septembre. Connu pour ses bières très diversifiées et originales, café-bar est pressée de retrouver son public pour enflammer les soirées automnales. Après une longue période de disette, le programme aux petits oignons affiche principalement des petits « frenchies ». Le Garage défend et soutient la scène émergente: Dolorain, Dézespoir et Lavender par exemple, en sont issus. Jusque décembre, tous les artistes programmés viennent de différents horizons et proposent des styles « hybrides ».

D’un ton calme et serein, Simon le programmateur, David le co-gérant, et la musicienne Théodora nous donnent un petit aperçu de ce qui se prépare dans l’atelier du Garage.