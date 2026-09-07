01-Laâbi et Garcia-Fons

Au menu de cette première émission, les poèmes d’Abdellatif Laâbi, en résonnance avec la musique méditerranéenne de Renaud Garcia Fons.

Pas de blabla, pas d’analyse, laissez-vous porter par le souffle des mots d’un grand poète marocain contemporain, et par les cordes voyageuses du contrebassiste jazz-world.

Retrouvez les textes lus dans les receuils L’Arbre à Poèmes aux éditions Gallimard, collection poèsie et La Poèsie est Invincible aux éditions Le Castor Astral. La Musique de Renaud Garcia-Fons sur son album Navigatore sur le label Enja.

Nous avons écouté les titres Navigatore, Wadi Rum, Ultimo Fandango et Sahari lié aux poèmes J’atteste, Identité, Sourire et Laïka.

A dans quinze jours pour une nouvelle émission.