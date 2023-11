Un ingénieur qui a la tête dans les nuages, il fallait bien ces deux qualités pour avoir l’idée de transformer n’importe quel joli coin de nature en chambre d’hôtel ! Julien Boucault a créé TCHAO-TCHAO, concept d’aménagement de voiture en van prêt pour l’aventure (est-ce que mon véhicule est compatible ?!.). Boosté par l’émission Qui veut être mon associé, le projet s’envole en quelques semaines et plusieurs centaines de kits vendus promettent de belles perspectives d’évolution, grand bravo Julien pour ce projet 100% éco-responsable !

A l’occasion du Movembre, Yannick Sourisseau revient avec nous sur la création et l’utilité de Cancer Osons, et cette manifestation organisée chaque année au Chabada, le Prostate Music Tour, et avec quel succès encore pour cette édition 2023 !

Emma Schaaf réalise l’émission, belle écoute !

Olivier Piat