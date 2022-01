ROUQUINE acte II

Rouquine et l’un de ses deux membres, Sébastien Rousselet avait déjà fait l’objet d’une émission, c’était quand ce projet était encore une Rouquine embryonnaire, un premier acte, septembre 2019. Cet acte II voit l’explosion au grand jour du groupe, notamment grâce à la victoire de l’émission The Artist, mais surtout grâce aux talents conjugués de Sébastien et Nino Vella. Joie de voir leur succès aboutir, curiosité quant aux projets à venir, l’acte III sera une émission pour lancer le premier album de Rouquine, à qui l’Afterwork souhaite sans pincette ni hésitation un grand MERDE sincère & collectif !

Avec Pascal Boursier et Olivier Piat