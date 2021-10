Rideau rouge, Mallarmé et Mouton Noir !

C’est l’amour du théâtre qui nous réunit aujourd’hui, avec deux évènements de cet automne sur les planches.

Je voulais saluer la très réussie création de la Cie Piment Langue d’oiseau, Mouton Noir, qui aborde le harcèlement scolaire mais tellement d’autres choses… la pièce d’Alex Lorette est mise en scène par Marie Gaultier, interprétée par quatre comédiennes et comédiens diplômés des Conservatoires d’Angers et Nantes, dont Benjamin Lamy Berrué ; Marie et Benjamin sont avec nous pour parler de cette aventure, vous l’entendrez, riche en émotions !

Gwenn Froger, que vous retrouvez chaque quinzaine pour l’Artyshow de Radio campus Angers, journaliste culturel dans un quotidien bien connu, organise quant à lui un évènement, plutôt des évènements culturels autour de l’oeuvre de Stéphane Mallarmé : Transparences Mallarméennes.

Merci à Julien pour la réalisation, belle écoute !

Olivier Piat