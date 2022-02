Phaysen & Alain Chapuis…

Cette semaine deux actualités bien différentes, et pourtant le même amour de leur art !

Phaysten vient nous présenter son 1er album, Marées Hautes, entre rock et mélodies mélancoliques, entre french textes et mood anglaises, écoutez et appréciez Phaysten !

Alain Chapuis, auteur et comédien pour le théâtre, et qui nous réjouit de ses apparitions dans le rôle de tavernier dans la série et film Kaamelott , vient parler de la pièce Camille et Simon fêtent leur divorce, qui est de passage à Angers !

Avec Oriane Savouré-Lucas, toujours prête à positiver toute une assemblée, et Olivier Piat

Belle écoute…