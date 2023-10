Alexandra et Benoît Botte ont trois enfants : Félix, Daphné et Gustave. Mais Daphné est morte à 7 mois de grossesse, et comme il est inimaginable pour des parents de se préparer à la perte d’un enfant, le deuil périnatal est une épreuve encore plus difficile à traverser quand, dans un couple, on n’a pas la même manière de le vivre. Épreuve après épreuve, et grâce à l’amour des leurs et l’intelligence du cœur, Alexandra et Benoît ont créé Mélidoumélo, qui aide les familles, ami.e.s, relations à apporter leur soutien et donner la place à un enfant disparu au sein de son foyer. Alexandra livre sur Cœur de Mamange des témoignages touchants

Avec Pascal Boursier, belle écoute !

Olivier Piat