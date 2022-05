Mathou Filgoude la vie !

L’illustratrice Mathou vient nous présenter sa dernière parution… après les réseaux sociaux, les premiers recueils des pastilles colorées et rigolotes, les collaborations avec de belles plumes, Mathilde est plus que jamais elle-même, enjouée, solaire, mais aussi fragile et emprunte de doutes… bref une vraie femme et pas seulement la dessinatrice feel good préférée des internautes, bref fin de trentaine rebelle contre les injonctions permanentes et culpabilisantes dont nous sommes tous les cibles aujourd’hui, bref un chouette portrait de femme de notre époque, bref un journal intime sincère drôle et touchant qui nous permet aussi de nous poser des questions sur nous-même, bref on a adoré… Filgoude !

Avec Oriane Savouré-Lucas (qui avait reçu Mathou dans le cadre de ses podcats Avez-vous choisi ? ici) et Pascal Boursier ! Belle écoute

Olivier Piat