Madame Oscar et les Puces !

Madame Oscar, vous avez la réf ? C’est le nom de ce groupe de rock festif qui enflamme les scènes qui les accueillent, un collectif de fous (et folle) furieux gentils amoureux de la musique et du partage, retrouvez leurs aventures et leur actualité ici ! Avec nous pour en parler Bruno et Freddy, l’album s’appelle Là où les Hommes…

Patrice, taulier du café Oh Puces à Angers, vient avec Tom Niobé qui organise dans ce lieux pluriculturel une série de concerts intimes nourris d’invités, à découvrir comme on y consomme, sans modération !

Réalisation Nathan, belle écoute !

Olivier Piat