Théodore Cailleau déborde de projets, d’imagination, de créativité et nous aimons en profiter dans l’Afterwork de Radio Campus Angers ! Avec sa sœur, Aurore Cailleau, ils proposent un joli voyage aux enfants (et à leurs parents 😉 dans un livre-disque, L’odyssée nocturne de Charlie… L’écologie, la transmission de valeurs, d’amour de la curiosité et de la rencontre prennent une place importante dans l’odyssée des Cailleau à nos côtés 😂

Avec Emma Schaaf, qui réalise également cette émission ! Belle écoute…

Olivier Piat