L’éco-Afterwork à petits pas…

Ce livre est une bible de l’éco-citoyenneté, et il est gratuit !

Au plus près de leurs convictions, les deux autrices Aurélie Pigeon, de la PAF Mobile, et Céline Pellerin, de AKTECO, viennent nous parler du livre qu’elles ont conçues ensemble : L’écocitoyenneté à petits pas ! avec le concours d’une quarantaines d’intervenants et autant d’éco-actions, d’éco-convictions. Le livre est en édition limitée, distribué gratuitement aux écoles de Maine-et-Loire, mais vous pouvez le consulter, en abuser et le partager ici !

