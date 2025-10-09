Cité des Soins #1 – Nicolas Paillocher, fondateur

La Cité des Soins est à l’honneur cette semaine ! Avec nous son fondateur, celui qui l’a pensée, qui l’a voulue : Nicolas Paillocher. C’est fou comme ce type est apaisant. Il parle, même si vous êtes parti dans une introduction dynamique et cadencée, il parle et calme toutes celles et ceux qui sont dans la pièce. Je comprends que l’on ait envie de le suivre, de le soutenir dans ses actions et de lui faire confiance.

La Cité des Soins est maintenant indispensable au parcours de santé de beaucoup de malades… elle accompagne des patients pendant leur traitement. Nicolas Paillocher mais aussi toutes et tous qui mettent leur pierre à l’édifice font un travail remarquable, loin des beaux discours et des grandes théories, à leur tâche chaque jour, pour beaucoup, ils changent la vie…

Merci à Jules et Paolo à la réalisation, l’iconique Jérôme Rey, belle écoute !

Olivier Piat