En(Jeux) , redonner aux jeunes et aux enfants leur pouvoir d’agir

Le festival Enjeu(x) est porté par le pôle universitaire ligérien d’étude sur l’enfance et la jeunesse ! Pendant toute la journée du 16 novembre, ce sont des ateliers, animation, spectacles… à destination des jeunes, des enfants et de leurs parents. pour travailler ensemble sur cette thématique, magnifique : « Rêve, joue, créé pour agir aujourd’hui et demain » !

Enjeu(x) est un pôle de recherche en Sciences Humaines et Sociales (psychologie, histoire, géographie, sciences juridiques, philosophie, sciences de l’éducation, lettres…) et en santé dans le domaine de l’enfance-jeunesse porté par les Universités ligériennes (région Pays-de-la-Loire) : Université d’Angers, Le Mans Université et Nantes Université. Il regroupe environ 80 enseignants-chercheurs et 12 laboratoires.

Nous sommes ensemble pendant une heure au coeur du festival et au sommaire de cette émission, nous retrouverons une interview avec Hélène Desaivre-Mallard, coordinatrice d’Enjeu(x), et principale organisatrice de la journée.

Nous accueillerons ensuite Yves Denéchère, professeur d’histoire contemporaine à l’Université d’Angers, titulaire de l’une des 3 chaires du pole Enjeu(x) « Parole et pouvoir d’agir des enfants et des jeunes«

Ensuite nous aurons la chance de pouvoir discuter avec Nathalie Prince, professeure de littérature générale et comparée à l’Université du Mans, titulaire de la chaire « Raconter des histoires pour grandir ensemble« .

Et enfin nous terminerons cette heure d’échange et de discussion avec Fabien Bacro, maître de conférences et chercheur en psychologie du développement à l’Université de Nantes, titulaire de la chaire Enjeu(x) « Prendre soin des enfants et des jeunes pour leur bien-être »