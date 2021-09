En direct de la Nuit Européenne Des Chercheur.e.s 2021

Comme chaque année, Radio Campus Angers vous propose une émission en direct de la Nuit Européenne des Chercheurs, qui se tenait pour cette édition sur le campus Saint Serge de l’Université d’Angers.

La Nuit Européenne des Chercheurs est un événement tout public qui vous propose de découvrir et d’échanger avec des chercheur·e·s dans des centaines de villes en Europe dont 14 en France. Ces temps d’échange sont conçus pour être conviviaux et originaux, et le thème de cette édition étant les voyages au pluriel, vous trouverez des déclinaisons autour des imaginaires de voyages et des voyages spatio-temporels, et même assister à des soirées diapos revisitées !

À Angers cet événement est organisé par Terres des Sciences, avec la participation de la Maison de l’Europe 49 et de l’Université d’Angers, et pour en savoir plus nous avons donc accueillis derrière nos micros:

– Vincent Millot, directeur de Terre des Sciences et Nathalie Clot, directrice des Bibliothèques Universitaires d’Angers.

– Jean-Marc Minier, directeur de la Maison de l’Europe 49 et Jean-François PACAUD, chargé du suivi des projets européens de recherche.

Et évidement des chercheur.es:

– David Rousseau du laboratoire LARIS de l’Université d’Angers.

– Amélie Chatel du laboratoire BIOSSE / Mer Molécule Santé, de l’Universitaire Catholique de l’Ouest.

– Ronan Symoneaux du laboratoire GRAPPE de l’École Supérieure d’Agriculture.

– Charles Mareau du laboratoire LAMPA de l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers.

Etienne était à la réalisation de cette émission, Thibault à l’animation.