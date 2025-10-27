Publié le par Marion Bastit

Voyage en Russie avec Denis

Cette semaine, cap sur la Russie, avec Denis, 18 ans, étudiant fraîchement arrivé en France. Entre clichés, plats typiques, musique et traditions, il nous raconte sa vie d’avant… et les différentes surprises qui l’ont marqué à son arrivée.
Un échange chaleureux et authentique, à l’image de Fac sans frontières, l’émission où chaque étudiant·e nous ouvre les portes de son pays !

Playlist :

ИСКАЛА > Земфира /

