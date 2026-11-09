Elle était une fois #03 – Une expo et des manifs

Elle était une fois, une exposition qui raconte l’histoire du Planning Familial.
Bienvenue dans ce nouvel épisode d’Elle était une fois, quand le féminin l’emporte sur le masculin.
- Le Jeu féministe : Oui ou non sans débattre.
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Claudia Jones, activiste féministe qui fonda le premier journal noir britannique.
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Lisa, bénévole à l’AFéMuse, nous présente l’exposition « Objet de choix ».
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Le retour de l’équipe sur l’exposition de l’AFéMuse.
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« Hunger Game » de Suzanne Collins.
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Comment se protéger en manif ?
Présenté par Emeline, Léonie, Soraya et Anastasia.
Animé par Astrid Laurier.
Avec Anastassia, Elise et Ninon.