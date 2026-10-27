Elle était une fois #02 : Coups de poings et coups de coeur

Elle était une fois, Lina, combattante de MMA et coach pour les angevines

Bienvenue dans Elle était une fois, quand le féminin l’emporte sur le masculin !

« Bismillah c’est les ténèbres », la nouvelle expression de la Gen Z.

Le jeu : green flag ou red flag.

Fatima Mernissi, universitaire et sociologue qui observe la complexité entre les femmes et les hommes dans le monde arabe.

L’interview de Lina Hammouche, combattante professionnelle de MMA.

L’Evènement de Annie Ernaux.

Barbie : icône féministe ou produit du patriarcat ?

Présenté par Emeline, Léonie et Soraya.

Animé par Astrid Laurier, avec Anastassia à la régie.