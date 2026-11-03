Contre-Pied #29 : Azerbaïdjan 🇦🇿

Pour cette première semaine de Novembre, direction l’est de l’Europe et l’Azerbaidjan. On vous fait découvrir ce pays à travers le football, lui qui a réussi à placer un de ses clubs dans la plus grande compétition européenne, la Ligue des Champions. Ce n’est autre que le Sabbah Baku.

En deuxième partie d’émission on parle de Ligue 1, avec le manque de concurrence face au PSG, mais aussi la crise économique et le cas de Lyon qui va devoir brader son entraîneur en plein milieu de saison. On finit par un sujet Anglais avec la descente aux enfer des Red Devils.