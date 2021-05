03 Corinne Bouchoux, chargée à la transition écologique et déplacements

Radio Campus Angers et la Ville d’Angers vous présentent Canal Citoyen, le rendez vous mensuel qui vous permet d’échanger avec un ou une élu.e du conseil municipal.

La rédaction est allée sur le terrain à la rencontre des angevines et des angevins afin de recueillir différents témoignages.

Pour cette troisième édition, c’est Corinne Bouchoux, vice-présidente d’Angers Loire Métropole chargée de la transition écologique et déplacements qui est venue en studio répondre à nos questions.

Étaient également présents pour alimenter les discussions:

De nombreux thèmes ont été abordés en écho aux reportages et sondages réalisés par Clémence, Sara et Léo:

– Les gestes écolos des angevin.es, leur implication dans la transition écologique.

– Les relations entre les différentes associations et collectifs écologistes et la mairie.

– L’implication des élu.es et des jeunes sur ces questions.

Thibault était à l’animation de cette émission, Etienne à sa réalisation.