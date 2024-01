La musique Ukrainienne nous fait danser !

Bienvenue dans notre nouvelle émission !

Nous allons essayer de vous faire découvrir la richesse de la culture, de l’histoire et de la vie en Ukraine. Et ce sont des ukrainiens, vivant maintenant à Angers pour fuir la guerre d’agression Russe, qui vous en parleront le mieux, et en français s’il vous plait ! Car toutes et tous apprennent le français malgré les difficultés.

Cette 3eme émission sera consacrée à la musique. Toutes nos participantes membres de Spodiva Ukraine Angers vont vous faire découvrir leurs coups de cœur et leur héritage culturel musical.

Une émission en partenariat avec Spodiva-Ukraine/Angers, avec soutien de la DRAC Pays de la Loire.

Une grande pensée pour Adrien et Alla.