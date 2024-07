Un été ukrainien à Angers ! Émission de Juillet

Cet été sur le 103 FM, c’est radio libre pour les ukrainiens d’Angers et du Maine-et-Loire !

Faisant suite à la réussite pédagogique et médiatique du programme Accent d’Ukraine, initiative conjointe de Radio Campus Angers, Spodiva Ukraine Angers et de la DRAC Pays de la Loire, Un été ukrainien à Angers profite du niveau de français désormais excellent de nos amis ukrainiens pour vous proposer une émission décontractée. Un podcast à écouter au soleil sur la plage des Sablières ou du Lac de Maine, en sirotant un cocktail, entre deux sessions de surf !

Ce mois-ci, on savourera la justesse de la plume de Veronika ainsi que son touchant témoignage d’ukrainienne en France, on partagera l’impatience d’Anastasia, Sasha et Avdey à l’aube des Jeux Olympiques de Paris, on rira et on pleurera avec Tetyana devant Vice Versa 2 au cinéma, on partagera les vacances idéales de Natalia et Sofia, et on découvrira la République Tchèque avec Anna et l’incontournable Anastasia !

Une émission proposée par Pascale et Adrien. Remerciements à Hugo (le meilleur formateur et animateur radio de l’univers !), Anastasia M (la meilleure rédactrice juridique de l’univers !) et à Dopize (le meilleur trappeur de l’univers !).